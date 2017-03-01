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﻿唐詩詠唔排除閃婚

2017-03-01 列印
■唐詩詠舉啞鈴健胸，大晒纖腰。
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  唐詩詠昨日出席活動，即場示範舉啞鈴健胸，指可令胸前肌肉堅挺。問到男友洪永城有否驗證過？她笑說：「先要自我滿意，女仔要識保養，加上拍劇運動量大，所以我經常跑步和做gym，既keep fit又可練體能。他（洪永城）都要努力修身呢！」另外，有傳日前她找C君食飯為了擇日今年結婚，詩詠否認其事、稱純粹飯局，然後正經道：「我寧願單身好過揀錯老公，老公是一世。（男友有否求婚，是否適合人選？）無，他長期處於過度活躍，亦因佢咁古靈精怪，所以做節目先好睇。我認為結婚要一時衝動，看緣份，亦不排除會閃婚。」
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