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﻿謝婷婷親認 頻見「鷹眼」父母

2017-03-01 列印
■婷婷仍未承認和「鷹眼」撻着。
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　　與45歲荷里活男星「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）傳緋聞的謝婷婷，自美國回港後，昨日春風滿面現身一公開活動，現年34歲的她透露，日前曾見過「鷹眼」的父母數次，問到兩老是否喜歡她？婷婷說：「通常我與父母關係幾好，我都好乖，係傳統女仔。（被催婚？）Oh My God！我們未到這Status！」

　　至於是否與「鷹眼」在紐約慶祝情人節？婷婷說：「沒特別去慶祝。（有發展機會？）呀……（可承認戀情了？）不要那麼快，給少少時間。（還欠甚麼？）時間囉！」
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