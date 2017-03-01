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﻿阿Sa自揭醫腰脊實况

2017-03-01 列印
■阿Sa俯臥在治療儀器上「左搖右擺」！短片截圖
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　　阿Sa（蔡卓妍）早前找醫師治療腰脊，備戰應付繁忙工作，她更在社交網站上載進行治療的片段，可見她趴在治療儀器上「左搖右擺」。阿Sa更Hashtag連串頭頭碰着黑字眼，包括：行街撞燈柱、睇櫥窗撞玻璃、上錯人哋架車等等」，更自嘲「我嘅人生好搞笑」，看來是苦中作樂！
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