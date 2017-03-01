﻿阿Sa自揭醫腰脊實况

莘莘學子，自小接受填鴨式教育，讀書變成苦事，成長也被扭曲。為配合新學年起推行的免費幼稚園教育，教育局推出新課程指引，訂明不應安排幼兒班學生執筆寫字，也不應要求幼兒抄寫或機械式操練運算，用意良好，亦與自由、開心學習的國際主流接軌，但要貫徹落實，必須同一時間改變小學收生的政策，否則小學追求超班小一生，家長為求子女入讀小學名校，於幼稚園階段大力催谷子女，最後新指引也無法改變幼稚園的操練文化。 教育局的新指引規定，K1生不應執筆寫字，K2生和K3生不應抄寫、背誦和強記英文，也不應機械式操練數學，並通過輕鬆愉快環境接觸普通話，最重要一項要求，是不必接受升小一「面試班」、「學習班」和「...

2017-03-01