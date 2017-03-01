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﻿允兒襲港壓軸冧粉絲

2017-03-01 列印
■允兒透現招牌靚腿！
■Kary與周柏豪亦有出席。
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  韓團少女時代成員允兒（YoonA）昨晚在港出席活動，吸引逾300粉絲捧場，場面墟冚！身穿透視裙騷長腿的允兒，獲安排壓軸現身，粉絲甫見偶像即瘋狂尖叫「我愛你」，允兒亦識做揮手兼甜笑，但等候安排訪問期間不時跺腳，認真豪爽！

  允兒透露，新劇《戀愛中的王》即將出場，希望觀眾喜歡，「韓國天氣已回暖，早前天氣較寒冷，大家要更集中、更用心拍攝，算是難忘事。」至於新片《秘密任務》會否拍續集？她表示未有聽聞。

  吳雨霏（Kary）以性感透視裝示人，她坦言老公沒有過目，大家講個信字。去年經歷小產傷痛的她，表示已收拾心情，從新開始工作，稍後準備錄歌，但暫未有出碟計劃。Kary又指未探望準備臨盆的楊愛瑾（Miki），但會準備實用禮物，亦不會報名做契媽，皆因太老套了。
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