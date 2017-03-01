﻿廿四孝老公 新婚石仔 侍候公主嬌妻 「視霸」單立文 Hea坐等豹嫂

近年被無線重用的美魔男單立文(豹哥)，最近在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中做男二，加埋早前同期兩線劇《財神駕到》和《乘勝狙擊》都有份，成新一代「視霸」。日前，唔使開工的豹哥抽空陪潮妻胡蓓蔚去中環入貨。豹嫂密密試足大半小時，老公就hea坐玩手機過日辰，全無怨言。另一日，石仔(陳宇琛)就連日陪長腿妻Camille新婚出巡。石仔陪揀、陪畀錢、陪拎等做「廿四孝三陪老公」，全天候服侍大眼嬌妻。



採訪 : 李維隆、張詠森、梁志明、李權威



下月就58歲的保鮮男神單立文，與45歲的胡蓓蔚拍拖11年，08年拉埋天窗，潮夫婦非常enjoy二人世界。近年劇接劇的豹哥，人氣爆燈，搞到豹哥行街都試過有阿婆fans追住送橙，唔止係師奶仲做阿婆殺手添。日前，豹哥剛拍完新劇《踩過界》，即抽空陪honey行中環的ifc。當日傍晚，豹哥一身潮裝陪零妝老婆去一間中價時裝店睇衫。保養得宜的豹嫂大晒長腿，好吸睛。見豹嫂好忙，揀完一堆衫就入試身室。閉關逾半小時，豹哥一直好有耐性坐低玩手機，呆坐默不作聲，唔敢投訴。揀了一批靚衫，素顏豹嫂終於有時間坐低陪吓老公，兩夫婦貼頭睇手機，好鬼恩愛。最後，豹嫂買了一袋衫，老夫老妻就行去附近搵餐廳撐枱腳。



大眼老婆 狂晒腿



另一邊廂，2月18日才在教堂舉行婚禮的37歲石仔陳宇琛(Sam)和前有線主播林佑蔚(Camille)，就連日拖手放閃。頭一晚，新婚夫妻去跑馬地食飯，飯後大眼嬌妻話要去買零食，「廿四孝三陪老公」石仔即拖住老婆仔漫步去買嘢。在店內，Sam化身保鏢咁款，守候太太身邊不時四圍望。原來靚老婆高跟鞋晒長直靚腿，梗要睇實啲。最後幫老婆畀錢，就man爆一手拎嘢；一手拖愛妻走人。之後一日，兩小口子又去銅鑼灣撐枱腳「食好西」。當日陳太成個聖誕女郎咁晒髀仔，石仔發現有記者即黑面，然後緊拖太太去取車走人。