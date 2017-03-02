﻿Katy奧蘭度親證「分訊」

美國天后Katy Perry與電影《魔戒》型男奧蘭度布林（Orlando Bloom）拍拖一年，大前日才前後腳現身奧斯卡的慶功派對，豈料昨突宣佈分手，令人感意外！雙方發言人證實「分訊」，並謂：「在傳聞及假新聞發放前，我們證實奧蘭度和Katy於互相尊重及愛的情況下分開。」



同屬失婚人士的Katy跟奧蘭度去年在金球獎派對上撻着，惟11月時已有傳兩人分手，不過當時兩人以行動打破謠言，並於聖誕節結伴行善。然而兩人分手消息傳出後，有外國傳媒報道，指奧蘭度早於去年萬聖節後，因自覺未準備再婚及生育而打算與Katy分手；另有知情人士表示，Katy認為與奧蘭度合不來，覺得是時候結束關係。圖：網上圖片







