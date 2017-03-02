﻿貝兒娜森大開中門谷新戲

金剛電影系列新片《金剛：骷髏島》前日在倫敦舉行首映禮，女主角貝兒娜森穿上一條中門大開的晚裝，既性感又高貴。



奧斯卡影后貝兒娜森前晚在英國倫敦出席電影《金剛：骷髏島》的首映禮，一向不吝嗇性感的貝兒穿上超Deep V晚裝現身，大晒事業線。貝兒更與同片的男角「邪神洛基」湯希斯丹頓及森姆積遜齊齊撓住手行紅地氈，神情愉快。



此外，「狼人」曉治積曼和柏德烈史釗活昨由台北移師到北京宣傳新作《盧根》，首映在798藝術區舉行，台灣歌手林宥嘉驚喜現身，曉治和柏德烈都分別獲贈金碗及象棋，曾多次演唱《給我一個吻》的曉治，就將「吻」字唱成「碗」。曉治稱狼人一角已成為他生活一部份，演了17年狼人，他最捨不得是自己。



本報記者