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﻿貝兒娜森大開中門谷新戲

2017-03-02 列印
■曉治積曼親切地與粉絲互動。美聯社
■左起：森姆、貝兒及湯挽手行紅地氈。美聯社
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        金剛電影系列新片《金剛：骷髏島》前日在倫敦舉行首映禮，女主角貝兒娜森穿上一條中門大開的晚裝，既性感又高貴。

        奧斯卡影后貝兒娜森前晚在英國倫敦出席電影《金剛：骷髏島》的首映禮，一向不吝嗇性感的貝兒穿上超Deep V晚裝現身，大晒事業線。貝兒更與同片的男角「邪神洛基」湯希斯丹頓及森姆積遜齊齊撓住手行紅地氈，神情愉快。

　　此外，「狼人」曉治積曼和柏德烈史釗活昨由台北移師到北京宣傳新作《盧根》，首映在798藝術區舉行，台灣歌手林宥嘉驚喜現身，曉治和柏德烈都分別獲贈金碗及象棋，曾多次演唱《給我一個吻》的曉治，就將「吻」字唱成「碗」。曉治稱狼人一角已成為他生活一部份，演了17年狼人，他最捨不得是自己。

本報記者
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