﻿強勢加盟《捉妖記2》梁朝偉同胡巴2018齊捉妖

前年，香港導演許誠毅執導的電影《捉妖記》全國大收24.35億人民幣，一年後，導演攜白百何及井柏然等原班人馬再度合作，男神梁朝偉更強勢加盟。昨日，將在18年上映的《捉妖記2》在北京舉行盛大的「幸胡大典」活動，「捉妖家族」聚首一堂，最重要是梁朝偉亦有現身活動之中，現場一片哄動！



梁朝偉繼《天下無雙》後相隔14年再演古裝喜劇，問到在戲中飾演甚麼角色，偉仔大賣關子只肯透露「會是一個突破以往的角色。」對於久違的古裝，偉仔又話：「戲服真的很漂亮但也蠻重，所以穿起來拍攝動作場面也有點辛苦，而拍攝時因為大部份時間也是對着空氣在演，起初也有一點不習慣。」



白百何跟胡巴再見亦好開心，還跟觀眾分享了與胡巴重聚的喜悅，而未能現身的井柏然則通過短片跟大家見面。至於同為新加盟的還有李宇春及楊𧙗寧，前者在現場用特製畫框演繹表情包。



採訪︰杜淑霞