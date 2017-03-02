﻿強勢加盟《捉妖記2》梁朝偉同胡巴2018齊捉妖

梁朝偉繼《天下無雙》後相隔14年再演古裝喜劇，問到在戲中飾演甚麼角色，偉仔大賣關子只肯透露「會是一個突破以往的角色。」對於久違的古裝，偉仔又話：「戲服真的很漂亮但也蠻重，所以穿起來拍攝動作場面也有點辛苦，而拍攝時因為大部份時間也是對着空氣在演，起初也有一點不習慣。」
白百何跟胡巴再見亦好開心，還跟觀眾分享了與胡巴重聚的喜悅，而未能現身的井柏然則通過短片跟大家見面。至於同為新加盟的還有李宇春及楊𧙗寧，前者在現場用特製畫框演繹表情包。
採訪︰杜淑霞
城中富豪「大劉」劉鑾雄突然公佈分身家。華人置業昨日收市後公告，大股東劉鑾雄以健康極為不穩、有需要在其在生之時實行重組為由，向太太陳凱韻（甘比）及長子劉鳴煒分派逾百分之五十及逾百分之二十四股權，甘比一次...
2017-03-02
中國航天科技集團月球探測衞星總指揮葉培建昨表示，按計劃「嫦娥五號」將在今年十一月在文昌發射場利用長征五號運載火箭發射升空，在月面探測一個月後，帶同兩公斤樣本回地球，完成探月工程「繞、落、回」最後一步，緊隨其後的「嫦娥四號」屬探月四期，探測器則計劃在明年發射。他指，「嫦娥四號」將實現全人類首次在月球背面軟着陸並巡視探測，為中國將來在月球南北極探測、建立無人月球科考站，讓着陸器、機械人、地面工作人員三方互相磨合。
2017-03-02
美國總統特朗普上任後首次在國會發表演說，闡述施政綱領。他強調，是聆聽國民聲音後，推出限制入境措施，保障國民安全；並透露會改革移民制度，引入發展所需人才，減少非技術性工人湧入。強調會透過改革稅務制度、創造就業機會等措施，讓美國再次強大。 特朗普周二在參眾兩院聯席會議內發表演說，他步入議事廳和演講期間，共和黨議員多次起立向他鼓掌致意，但民主黨議員則大部份時間安座椅上。發言期間，特朗普多番提出美國人要團結一致，呼籲民主黨為國民福祉着想放下分歧，合力重振經濟、增加就業機會。 他稱，是聆聽國民聲音後，決定簽署入境政策行政命令，強調該措施是保障國民安全，亦可望提高國民工資、降低...
2017-03-02
大埔公路沿途興建有不少豪宅，今次介紹的御泓居僅提供8座洋房，四周皆為綠樹，私隱度高之餘環境清幽。帶大家走訪其中一幢洋房，實用面積逾2000方呎，再連過千呎大花園，極具氣派。 御泓居位於雍怡雅苑...
2017-03-02
特朗普周二的國會演說雖然細節欠奉，但勝在夠正面，加上新出爐的經濟數據理想，帶動市場的樂觀情緒，將美股推上一層樓，三大指數齊創出新高，杜指更一鼓作氣突破21000點。至今晨四時，杜指報21157點，升345點。 美股周二略為回氣後，昨日即重拾升軌，三大指數齊創日內新高，杜指曾升264點，高見21076點，是首次突破21000點紀錄新高。標普指數曾升29點，再創新高見2392點；納指亦刷新高位紀錄，曾升66點，報5891點。至今晨四時，杜指最新報21157點，升345點；標普指數報2399點，升36點；納斯達克指數報5905點，升80點。滙控（005）美國預託證價格報6...
2017-03-02
各戰線四連捷的西維爾近期進攻遍地開花，唯獨前鋒賓耶達陷入近兩個月入球荒。今晚西甲快車主場迎戰近期失球偏多兼不擅客戰的畢爾包，這位廿六歲鋒將向球迷承諾會全力尋回射門鞋，領軍延續強勢鞏固第三位的歐聯資格，主勝去馬！ （now633台周五凌晨4:30直播） 西維爾上輪西甲作客2:1反勝貝迪斯後，連同歐聯近四仗全勝。主帥森柏奧利一向重視進攻，強調全民皆兵，四連勝期間由五位球員炮製七個入球。然而，二十六歲射手賓耶達卻斯人獨憔悴，自一月初西甲在皇家蘇斯達身上連中三元後，至今再未有進帳，連助攻亦食白果。這位在森柏奧利麾下不乏上陣機會的鋒將承諾，會以入球回報教練的信任︰「我自知近期...
2017-03-02
萬事得車廠上周於日本廣島總部舉行2017 Asean Media Forum活動，筆者獲邀參與其中，並同時在山口縣美祢（Mine）試車場，試駕了品牌今年兩款重點新車，包括本月在港上市的MX-5 RF電...
2017-03-02
雖然61歲嘅民間特首周潤發坐擁逾1５億身家，但發哥嘅生活絕對唔奢華，多年來一直居於九龍塘獨立屋，除咗開工平時唔會聘用司機，閒時去行山，至愛去九龍城街市買餸，打扮簡單，又關心時事，屬娛圈最貼地藝人。講咗...
2017-03-02
特首選舉提名期昨天截止，林鄭月娥、曾俊華和胡國興都取得足夠提名票，順利入閘，鼎足三立，公眾期望三人參與選舉辯論，詳細闡釋自己的政綱，互相對質，讓公眾了解他們施政理念、執行力度和未來願景，即使普羅大眾手中無票，但市民支持度高下，可影響選委的投票取向，不容輕視。 候選人為爭取民心，提出的政綱，可以天馬行空，也可以務實有為，有如開出支票，能否兌現，必須小心檢視。林鄭月娥、曾俊華和胡國興三人已發表政綱，選委和公眾要認真看待，那些政綱是泛泛而談的原則，那些只為贏取民心的空言，會否一經質疑，就轉軚改變，或是經潛心研究，有數據有分析，執行起來有機會落實，可以解決香港面對的民生、社會、經濟...
2017-03-02
昨晚又舉行全泥夜賽，方嘉柏憑「喜得龍」及「傾心星」梅開二度，賽後他會起程往杜拜為「誰可拼」準備周六的大戰；而前駒騎者莫雷拉則另贏鄭廄「君悅灣」，起孖兼成為騎師王，迅速將勝纜駁回。其餘徐雨石憑「嶺喜峯」...
2017-03-02