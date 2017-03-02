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﻿江美儀開香檳賀《親親》收視31點

2017-03-02 列印
■之前阿Ben講過，話若劇集有30點收視，會送泳衣給美儀穿，雖然阿Ben送吻，但美儀唔客氣：「未得我同意，擺我上枱！」
■劇集超過199萬觀眾人次收看，眾人開香檳慶祝。
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        昨日，江美儀及滕麗名等為《屋邨遊樂團》在福來邨開工，黃智賢、何廣沛及郭子豪現身報喜送花又開香檳，皆因周一播出的《親親我好媽》平均收視有28點，最高有31點。

  提到江嘉敏被雪，美儀希望問題能盡快解決，同時亦希望傳媒能夠高抬貴手，不要再騷擾劇中細女熊子逸，以免熊子逸及其家人回想不快事情。另何廣沛與江嘉敏被網民力捧為熒幕情侶，何廣沛坦承好驚喜，因拍攝時只專注角色，估不到會有化學作用。
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