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﻿王祖藍夫婦暫停「造人」

2017-03-02 列印
■李亞男笑言日後生仔會搵第二個幫手入產房拍片。
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        協康會健樂大使王祖藍夫婦昨日出席「全港廚師精英大匯演」，並與多位名廚及特殊需要學童合力裝飾25周年蛋糕，希望大眾關注有特殊需要兒童、青年及其家庭。

  王氏夫婦剛從日本及美國度假返港，追問兩人「造人」是否成功？祖藍笑笑口說話暫時未「造人」，雖然好鍾意小朋友，但知道栽培小朋友要犧牲好多，希望先甜後苦，多享受一年二人世界。祖藍又說康子妮分享過剖腹產子的經歷，他堅稱將來不會入產房影相及拍片。
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