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﻿鄧智偉旗下男新人下周登場

2017-03-02 列印
■鄧智偉花兩年時間培訓新人。資料圖片
■鄧智偉社交網亦有貼相預告。
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  音樂人鄧智偉自14年底與好友莊冬昕成立娛樂公司UNLSH，望推動華語音樂，鄧智偉昨於社交網預告，他們精心培訓的男新人將於下周首度登場，「在我們舉行的全球海選裏，我們找到了『他』……用了兩年時間讓『他』進行一系列的重點訓練……『他』將擁有及混合兩位創辦人最好的音樂，最好的演藝才華。」



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