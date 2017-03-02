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﻿趙頌茹與周永恆劃清界線

2017-03-02 列印
■阿Yu在節目中暢談情侶話題。
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  趙頌茹（阿Yu）昨錄製奇妙電視節目《吾男吾女》，與主持人大談情侶網上「放閃」的話題。對於前夫周永恆屢換新歡，又在網上「放閃」的問題，阿Yu即與前夫劃清界線，直言事件已過去，對方做甚麼也與她無關。問到怕否周永恆的行為影響兩個女兒？她說：「呢啲事佢會有諗法，希望佢會考慮，作為母親係要處理。（還會管前夫的私生活嗎？）我憑乜嘢。」



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