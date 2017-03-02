﻿3800萬買入持貨22年 發哥賣西貢地皮開價3億

雖然61歲嘅民間特首周潤發坐擁逾1５億身家，但發哥嘅生活絕對唔奢華，多年來一直居於九龍塘獨立屋，除咗開工平時唔會聘用司機，閒時去行山，至愛去九龍城街市買餸，打扮簡單，又關心時事，屬娛圈最貼地藝人。講咗拍戲為興趣嘅發哥將財政大權交晒畀發嫂，多年來投資嘅物業遍佈港九新界，連地都有。近日，地產界傳出消息，指發哥出售1995年以3千8百萬買入，位於西貢清水灣DD236 LOT357地段的10000方呎地皮，開價3億，持貨22年，帳面大賺2億6千2百萬，嘩嘩嘩嘩嘩。



採訪:梁志明



永不言休嘅發哥雖然拍戲產量唔多，但去年一部《賭城風雲3》就收４５００百萬片酬再加分紅，搵錢能力火山級強勁，不過發哥講到明視錢財如身外物，做人最緊要健康同開心，曾在訪問中提到死後會將身家全數捐作慈善用途，「我覺得啲錢都唔係我嘅，我只係暫時保管住一陣，如果我死咗，會將財產捐出去，我同太太對呢方面都有共識，到時睇吓社會嘅需要而決定囉。」



發哥身家逾15億



發哥身家愈嚟愈多全靠發嫂，87年嫁給發哥後，曾讀工商管理的發嫂一直手握財政大權，發哥每月僅領1,000港元零用錢。自80年代開始，眼光獨到的發嫂就開始買豪宅同炒地皮，物業遍佈港九新界，令發哥帳面的資產不斷飆升。已經賣出的物業全部有錢賺，現在兩人至少持有7個物業及兩幅地皮，市價逾10億港元，再加上海外資產與股票，發哥的身家保守估計最少有15億。



西貢地皮好View



最近地產界傳出消息，指發哥持貨22年的西貢清水灣10000方呎地皮放售，95年買入價3千8百萬，現開價3億。據知該地皮有建屋限制，有25%不能超過兩層，即可建面積約5000方呎，而該物業的花園為方便保養亦早已用石屎填平。經記者實地觀察，發現好好View的地皮外圍已封圍板，花園的確已被填平，兩層獨立屋外觀日久失修，窗戶亦有些剝落，買家買入地皮後必須要拆卸重建獨立屋才能居住。