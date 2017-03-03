﻿結片緣變閨密 廖子妤余香凝：最想一齊攞金像獎

剛上映的新片《骨妹》不獨令兩位影壇新貴廖子妤（Fish）和余香凝（Jennifer）入圍今屆香港電影金像獎的「最佳女配角」及「最佳新演員」獎，仲撮合二人成為無所不談，互相鼓勵的「閨密」，廖子妤笑說：「我哋梗係想齊齊攞獎啦，就算着靚靚，一齊開開心心去睇、去enjoy個show都係一件令人期待嘅事。」



模特兒出身、身高5呎8吋半的余香凝，5年前甫入行與大馬靚女廖子妤合作舞台劇，今次拍新戲，兩女朝夕相對更有「sheshe」戲份，火速成密友。23歲的余香凝自爆：「我哋乜都會分享，食完飯仲會上Fish屋企，好曖昧！」Fish坦承：「其實我好少呢啲朋友，因為自己情緒易波動，但佢好就得人，咁樣做朋友好舒服。」Fish仲大讚好姊妹首次做戲，睇住佢進步。



入型入格難抽離



片中Jennifer演堅強獨立的「大家姐」靈靈，剛好和她本身個性有好大反差，不過導演覺得她做得到，有叛逆眼神，而Fish適合做詩詩，一個較內斂受照顧。Jennifer笑說：「角色要性格豪邁，講粗口食煙，我好抗拒食煙，最後練到似模似樣，連講嘢時鼻孔都會噴煙。之後投入到連平時講嘢行為都好粗魯，要身邊人提醒。」問到攞獎信心，挾住《第一屆澳門國際影展》「最佳新演員」獎的余香凝覺得自己處女作有不足之處，入到最後5強經已好滿足。而Fish對自己真係無乜信心，前輩咁勁，唯有畀40%信心為自己打打氣。



採訪：方騫平 服裝：MARYLING（廖子妤）



髮型：Zap Tang@queen's private i salon oscar ngan@ii hair & nail（余香凝）