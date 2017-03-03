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﻿結片緣變閨密 廖子妤余香凝：最想一齊攞金像獎

2017-03-03 列印
■廖子妤（右）和余香凝一片撻着，老友鬼鬼。
■余香凝期待憑處女作，再下一城攞到金像獎最佳新人。
■廖子妤在《同班同學》中經已大膽示人。
■Fish係大馬人，戲內最大難度係廣東發音，多少會夾集當地口音。
■模特兒出身的余香凝（左）曾着三點式拍廣告。
■梁詠琪（中）係兩人心目中女神，一齊拍戲時全無架子好nice。
■戲裏戲外，兩人都有深厚姐妹情。
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        剛上映的新片《骨妹》不獨令兩位影壇新貴廖子妤（Fish）和余香凝（Jennifer）入圍今屆香港電影金像獎的「最佳女配角」及「最佳新演員」獎，仲撮合二人成為無所不談，互相鼓勵的「閨密」，廖子妤笑說：「我哋梗係想齊齊攞獎啦，就算着靚靚，一齊開開心心去睇、去enjoy個show都係一件令人期待嘅事。」

        模特兒出身、身高5呎8吋半的余香凝，5年前甫入行與大馬靚女廖子妤合作舞台劇，今次拍新戲，兩女朝夕相對更有「sheshe」戲份，火速成密友。23歲的余香凝自爆：「我哋乜都會分享，食完飯仲會上Fish屋企，好曖昧！」Fish坦承：「其實我好少呢啲朋友，因為自己情緒易波動，但佢好就得人，咁樣做朋友好舒服。」Fish仲大讚好姊妹首次做戲，睇住佢進步。

入型入格難抽離

　　片中Jennifer演堅強獨立的「大家姐」靈靈，剛好和她本身個性有好大反差，不過導演覺得她做得到，有叛逆眼神，而Fish適合做詩詩，一個較內斂受照顧。Jennifer笑說：「角色要性格豪邁，講粗口食煙，我好抗拒食煙，最後練到似模似樣，連講嘢時鼻孔都會噴煙。之後投入到連平時講嘢行為都好粗魯，要身邊人提醒。」問到攞獎信心，挾住《第一屆澳門國際影展》「最佳新演員」獎的余香凝覺得自己處女作有不足之處，入到最後5強經已好滿足。而Fish對自己真係無乜信心，前輩咁勁，唯有畀40%信心為自己打打氣。

採訪：方騫平 服裝：MARYLING（廖子妤）

髮型：Zap Tang@queen's private i salon　oscar ngan@ii hair & nail（余香凝）
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