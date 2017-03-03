 Advertisement
  • 2017年3月3日 星期五
  • 19º
  • 56%
熱門： 林鄭月娥公屋香港玩具傳奇曾俊華劉夢熊

日報新聞 > 娛樂

﻿堀北真希被家姑唆擺引退

2017-03-03 列印
■堀北真希宣佈息影後餘波未了。資料圖片
Previous Next

　　日本女優堀北真希日前約滿事務所後，當晚突然宣佈以家庭為重，決定息影退出演藝界。有指堀北是受老公山本耕史的母親教唆，而選擇不與事務所續約。

　　日本報章《東京SPORTS》昨日爆料指出，堀北早與隸屬的事務所不和，她突然要下嫁山本，已令事務所社長大為扯火，曾極力反對兼要她和山本分手，堀北當時懶理阻撓，事務所職員來電亦不接聽，致和事務所的關係惡化。有關報道亦指，雖然關係惡劣，但事務所仍想和堀北續約，但堀北不戀棧演藝界，故毅然決定息影引退，後來更只由代表律師與事務所商談，去意甚堅。山本亦表示，堀北其實很久以前已想退出娛圈。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd