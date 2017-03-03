﻿堀北真希被家姑唆擺引退

日本女優堀北真希日前約滿事務所後，當晚突然宣佈以家庭為重，決定息影退出演藝界。有指堀北是受老公山本耕史的母親教唆，而選擇不與事務所續約。



日本報章《東京SPORTS》昨日爆料指出，堀北早與隸屬的事務所不和，她突然要下嫁山本，已令事務所社長大為扯火，曾極力反對兼要她和山本分手，堀北當時懶理阻撓，事務所職員來電亦不接聽，致和事務所的關係惡化。有關報道亦指，雖然關係惡劣，但事務所仍想和堀北續約，但堀北不戀棧演藝界，故毅然決定息影引退，後來更只由代表律師與事務所商談，去意甚堅。山本亦表示，堀北其實很久以前已想退出娛圈。