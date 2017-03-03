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﻿「X教授」被自拍神棍激嬲

2017-03-03 列印
■柏德烈和曉治積曼事發前開心冧影迷。
■柏德烈難頂面前的「神棍」擾攘。
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　　「狼人」曉治積曼和英國資深男星、「X教授」柏德烈史釗活前日在北京出席合演新作《盧根》的首映禮，兩人在首映結束後，走近影迷堆為他們簽名，但有一名影迷拿的「自拍神棍」屢伸到貼近柏德烈的面部擾攘，疑觸及柏德烈的頭，工作人員格檔亦無效，柏德烈一怒之下出手扯下該「神棍」兼說「我受夠了」，掃興離開的他亦保持笑容，向現場影迷道別。

圖：網上圖片
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