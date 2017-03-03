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﻿千嬅身教兒子禮貌

2017-03-03 列印
■千嬅與余文樂喜相逢。
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　　楊千嬅昨與好友余文樂出席導演會頒獎禮，講到日前有報道指千嬅帶兒子Torres面試小學時甚為緊張，她昨解釋當時忙於傾工作，又不想老師見到以為她玩手機，所以有所避忌。她又指兒子面試不需操練，主要講禮貌及身教，又不想兒子太大壓力，希望讓他發展藝術天份，也一直沒迫他寫字，笑言幸好姓「丁」少筆劃。
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