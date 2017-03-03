﻿樂基兒否認秘婚做「小三」

樂基兒、楊紫瓊、Janice Man（文詠珊）等昨晚出席一品牌活動。樂基兒剛從美國度過聖誕及農曆新年返港，對於早前有報道指她被一網友瘋狂留言，鬧她於新加坡秘嫁男友Ian兼做「小三」，她強調未有再婚，「我成十年冇去過新加坡。」



樂基兒又謂不時有人發短信給她，對方亦不時更換社交帳戶，但內容有少少相同，相信是同一人所為，問到是否得罪人？樂基兒稱：「唔知，唔係個個都鍾意我，朋友知道我係邊個。」她又承認男友結過婚，但已是7年前的事，兩人暫未有結婚打算，「我哋兩個都結過婚，O依分鐘講（結婚）太早！」