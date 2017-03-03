樂基兒又謂不時有人發短信給她，對方亦不時更換社交帳戶，但內容有少少相同，相信是同一人所為，問到是否得罪人？樂基兒稱：「唔知，唔係個個都鍾意我，朋友知道我係邊個。」她又承認男友結過婚，但已是7年前的事，兩人暫未有結婚打算，「我哋兩個都結過婚，O依分鐘講（結婚）太早！」
樂基兒否認秘婚做「小三」
樂基兒又謂不時有人發短信給她，對方亦不時更換社交帳戶，但內容有少少相同，相信是同一人所為，問到是否得罪人？樂基兒稱：「唔知，唔係個個都鍾意我，朋友知道我係邊個。」她又承認男友結過婚，但已是7年前的事，兩人暫未有結婚打算，「我哋兩個都結過婚，O依分鐘講（結婚）太早！」
十日蝕七萬 小本美食車瀕臨冚旗
籌備近兩年的美食車先導計劃，上月初開始營運，惟僅一個月，有營運者大呻，停泊點中環海濱以及海洋公園外屬「兩大死位」，人流稀少。有美食車在中環海濱營業十日，慘蝕六七萬元；另有在海洋公園外擺賣的美食車，兩周...
2017-03-03
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兩會今午開幕 京加強監控異見人士
今年「兩會」正式拉開帷幕，全國政協十二屆常委會第十九次會議今午開幕，北京市近日保安森嚴，天安門廣場、長安街一帶有特警戒備、警車巡邏；而北京多名異見人士均稱，當局日前已開始加強監控。 全國政協今午開幕，據悉，今年兩會聚焦貨幣政策基調調整、房地產政策、農業、環保、國企混合所有制改革、「一帶一路」戰略六大經濟話題；而不少內地民眾則希望兩會，可推出強化反貪倡廉、解決霧霾問題措施。 北京市近日已加強保安，人民大會堂所在的天安門廣場、長安街一帶有特警戒備、各個路口有警員駐守，路面警車巡邏；而全國各地人大代表、政協委員下榻的酒店亦加強保安措施，所有人進入酒店均須通過安全檢查。 天...
2017-03-03
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「夕陽熊貓」閃現
日本兵庫縣明石市市立天文科學館周三黃昏時份拍攝一個有趣景色，館長長尾高明二○一三年十月拍攝夕陽時，將該館以西約一千四百米處的電波塔攝入鏡頭，塔上兩個直徑四米的圓形天線化作眼睛，令夕陽看似長有一副熊貓臉...
2017-03-03
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屋苑紛錄市價成交
二手再現市價交投，世紀21奇豐分行經理莊瑞生表示，馬鞍山翠擁華庭1座高層B室，面積833平方呎，屬3房連套房間隔，望園景，現以838萬元沽出，呎價10060元，屬市價水平。據了解，原業主於2008年6...
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港股兩萬四得復失 杜指續守21000關
美股杜指在周三大升逾300點後，昨日稍作回氣，企穩21000點關口。美股狂牛，但港股反應不大，反而在「北水」斷流的憂慮下，恒指倒跌48點收市。滬港通投資者大手沽出內銀股，成為升勢逆轉的關鍵。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報21061點，跌54點；納斯達克指數報5874點，跌29點。標普500指數報2387點，跌8點。滙控（005）美國預託證價格報63.42港元，較香港收市價跌0.13港元；中移動（941）美國預託證價格報85.39港元，較香港收市價升0.04港元。 新領失業救濟人44年最少 美國上周的首次申領失業援助人數減少1.9萬人，報22.3萬人，是1973年3月...
2017-03-03
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高層下令衝歐 萊吧!紅牛
德甲升班馬RB萊比錫二連捷續居次席，下季參戰歐聯在望，董事局主席米沙拿夫澄清參賽資格，更下令以此為目標。一對着火箭頭迪姆華拿和科斯貝治聽命後，今晚聯賽勢合力作客撕破奧格斯堡防線，客勝去馬。（有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 迪姆華拿和科斯貝治近期近日腳風皆甚順，上輪德甲主場3:1勝科隆一戰各入一球，助萊比錫二連捷穩佔次席。 雖然該隊和奧地利勁旅薩爾斯堡紅牛同屬一能量飲品公司擁有，或有違一個班主不能有兩支球隊出戰歐聯的規定，但萊比錫董事局主席米沙拿夫澄清：「己隊與薩爾斯堡都是獨立球隊，絕對有資格出戰歐洲賽。...
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蝸居Fit晒 慳位大容量焗爐
香港家居寸金尺土，即使熱愛烹飪，都未必捨得在家中放部大焗爐煮食。澳洲品牌Breville的新焗爐和一般焗爐差不多大小，但內籠非常足位，連13吋Pizza都焗到；同期新推的攪拌機則可將整條魚連骨打碎，現...
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撇仔女 補祝情人節 甄子丹交人做跟得丈夫
53歲的「宇宙最強」甄子丹，與愛妻汪詩詩結婚13年，婚後火速育有一仔一女，湊成「好」字。近日難得留港陪妻兒的丹爺，日前接連兩日與老婆出街二人世界，補祝情人節。其中一日，夫婦在中環置地廣場食Tea，見甄...
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社論——美食車蝕入肉 須急救免爛尾
被視為本港旅遊設施新猷的美食車，開業一個月，「敗象」初現，部份個體戶美食車生意冷淡，慘蝕入肉，反映政府大張鑼鼓推動美食車，惟規限多多，要求嚴格，即使經營者發揮煮食創意，依然入不敷支。若當局不快速檢討，拆牆鬆綁，個體戶美食車隨時「冚旗」收場。 美食車計劃，由前財政司司長曾俊華於財政預算案提出，交相關部門研究兩年之後，經嚴格遴選，揀出十六名經營者，其中十部美食車已經開業一個月。美食車是新事物，推出初期，傳媒廣泛報道，吸引旅客光顧，市民嘗試新事物，起初反應不俗，但經一個月市場考驗之後，部份個體戶美食車發現當局的經營規限有問題，最主要是指定營業地點的人流不足，導致門庭冷落，生意不佳...
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史卓豐恨贏港澳盃
昨日晨課後，馬會在沙田馬場的馬會廂房為周日的港澳盃舉行馬匹排位抽籤儀式，多匹參戰馬的騎練及馬主都有出席，今仗為「旌暉」操刀的史卓豐表示，希望可在自己停賽九次賽事的前夕，助這匹姚廄馬捧走錦標。 ...
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