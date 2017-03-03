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﻿myTV SUPER明日播《無間道》第二季 羅仲謙羅嘉良反目 蘇麗珊慘死

2017-03-03 列印
險被浸死 ■王陽知道羅仲謙是殺好友的兇手，將他強按入水中想浸死他。
犧牲女友 ■王陽為得到社團大佬的信任，欲殺死女友蘇麗珊。
女友被害 ■朱銳為父接手社團，羅仲謙決定加入社團保護女友。
繩之於法 ■羅嘉良為做社團大佬不擇手段，羅仲謙決將他繩之於法，為上司報仇。
■羅嘉良單獨約見劉松仁，欲殺死他，並取代他做社團大佬。
■劉松仁死後，朱銳傷心欲絕，並決定接手公司業務和社團。
做話事人 ■劉松仁死後，羅嘉良（中）推舉劉松仁私生子朱鑒然做話事人。
趁機追求 ■羅嘉良因為鍾意廖碧兒，害死其男友，之後趁機追求她。
出手相救 ■梁靖琪傾慕同僚羅仲謙，救他多次，令羅仲謙好感動。
威脅支持 ■朱鑒然欲上位做社團大佬，用槍指嚇羅仲謙要支持他。
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        由寰亞和愛奇藝網站合作拍攝、製作費逾一億元人民幣的網劇《無間道》，將分三季共36集在myTV SUPER點播區推出。第一季共12集的劇情，圍繞超奸的羅嘉良害死社團大佬劉松仁後想做話事人，令羅仲謙和王陽多次陷入險境。明日將推出第二季12集劇情，飾演女警的蘇麗珊因查案被槍殺；原是黑警的羅仲謙正式加入社團，令羅嘉良起疑心，二人最終反目。而觀眾好恨睇的廣東話版本將於本月31日在myTV SUPER點播區全套上架。撰文：李佩儀

        《無間道》製作單位強勁，劉偉強任總顧問，梁家樹做總監製，奚仲文更是美術指導，還有久未露面的羅嘉良拍住一班老戲骨如劉松仁、盧海鵬和曾志偉等坐鎮，加上有靚仔靚女羅仲謙、王陽、朱鑒然及蘇麗珊參與，卡士好厲害。此劇雖是中港合資，但大部份都是在香港實景拍攝，有槍戰、講數和劈友等場面。梁監製強調此劇是「地道香港警匪戲」，故事是承接電影十年後的事。

夠緊張刺激

　　上季講到社團大佬劉松仁被羅嘉良害死後，羅嘉良繼續陷害其他社團的人，逐步捧自己做社團大佬，他又成功追求廖碧兒，令對方嫁給他。另一方面，原是黑警的羅仲謙改邪歸正，混入社團做臥底，他更周旋在朱銳和梁靖琪兩女的感情中，又因之前害死王陽好友梁漢文，差點被王陽殺掉。而與王陽熱戀的蘇麗珊，表面到廖碧兒咖啡店工作，實質是查案，最後被劉松仁私生子朱鑒然搶殺，對王陽造成很大打擊。

第二季更好

　　第二季劇情如此精采，難怪主角羅嘉良早前出席活動時賣花讚花香說：「其實我哋係好有誠意去製作，《無間道》係一齣非常正的作品。首季口碑好好，第二季更加正。」曾有網民指該劇大部份都是香港演員，卻配成普通話播放，羅嘉良即補充說：「粵語版遲啲都會有，請大家耐心等候。」說時遲，那時快，廣東話版將於本月底在myTV SUPER點播區全套上架，觀眾到時可原汁原味收看。
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