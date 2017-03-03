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﻿上季提要

2017-03-03 列印
　　大陸公安江子丹（王陽飾）好友伍永哲（梁漢文飾）被殺，他往香港查真相時認識緝毒科督察韋峻軒（羅仲謙飾）。見完勝聯大佬胡冠佑（劉松仁飾），子丹要查出中港運毒大行動，有次更救了女警陳玥琪（蘇麗珊飾）。峻軒要接受警隊心理諮詢師胡家琳（朱銳飾）測試，二人相處多時互生情愫，原來她是冠佑獨生女。事實上，峻軒為勝聯二當家韓朗（羅嘉良飾）的黑幫內應，之後峻軒上司張鋌（吳廷燁）發現他黑警身份，某次緝毒行動中幾乎冇命，此事令峻軒改邪歸正，決與韓朗鬥過。
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