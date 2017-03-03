﻿李佳芯盼《與諜》收視報捷

李佳芯與羅嘉良（撈家）等昨出席無線新劇《與諜同謀》宣傳活動。佳芯坦言，希望《與》劇可承接《親親我好媽》的好收視有30點，更承諾若收視有30點就會唱「魔音」慶功呢！



對於被司儀踢爆在無線劇《天地豪情》、《富貴門》及《與》劇的角色均姓「卓」，撈家就笑言：「可能我最叻『啅人』！」他續稱會為此劇宣傳兩次，目前有監製斟洽他再回巢拍劇。撈家又笑問記者是否覺得，他主動要求主唱的主題曲是否份外好聽！