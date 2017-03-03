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﻿黎明拒封「神」：我係人類

2017-03-03 列印
■黎明在會上妙語如珠！
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　　黎明昨以宣傳大使身份出席第13屆香港影視娛樂博覽開幕禮，並於活動上大拋金句！當司儀請教黎明，其社交平台如何能開設一年已吸納33萬粉絲的「神級」方法時，他說：「正常人啫，好坦白講，如果我係神級就唔會坐嚮度，我係香港一個勞動級人民。」當司儀要求黎明以一種動物形容這次活動，他就說：「我一定要分享，大會指定要我揀蜜蜂……但我無可能改變整個行業，我哋始終係人類，無理由有人不做，做蜜蜂！」
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