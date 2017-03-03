﻿撇仔女 補祝情人節 甄子丹交人做跟得丈夫

53歲的「宇宙最強」甄子丹，與愛妻汪詩詩結婚13年，婚後火速育有一仔一女，湊成「好」字。近日難得留港陪妻兒的丹爺，日前接連兩日與老婆出街二人世界，補祝情人節。其中一日，夫婦在中環置地廣場食Tea，見甄太詩詩與夫甜蜜對坐，其間人妻仲主動餵夫飲湯，丹爺滿足心心眼，冧到笑笑口呢！採訪 : 張詠森、李維隆



進軍荷里活的甄子丹，早前獲邀在荷里活中國戲院留下手印，揚威國際。而丹爺和雲迪素(Vin Diesel)主演的《極限特工：終極回歸》(港稱《《3X反恐暴族：重火力回歸》》)殺入內地，截至上月尾，票房衝破十億大關，順利躋身中國內地進口片總票房排名榜的前十名。好威的丹爺，早前帶妻回內地宣傳新片，就算2月14日情人節在港，夫婦都寧願一家四口在家等丹爺下廚，享吓天倫樂。



近日，丹爺終於做番family man留港陪妻兒，仲一連兩日撇甩對仔女陪妻二人世界。上周，他先陪零妝愛妻去金鐘太古廣場shopping。見丹爺cap帽、皮褸加黑超，好鬼型咁陪詩詩去連鎖店睇護膚品。只見甄太無乜心水，就問吓店員意見，丹爺就一直守候在旁玩手機。揀足十分鐘，甄太出手買了一袋護膚品，身為家中財政大臣的甄太就碌卡找數，出門口時，丹爺自動波伸手搶拎戰利品，真係廿四孝。



愛妻好胃口



周日(26日)下午2時許，甄氏夫婦又去置地廣場食Tea。兩人買兩個法包、兩支有汽水和一碗湯，就坐低撐枱腳。當日詩詩個樣精神番，仲化番個淡妝加紅色唇膏，戴cap帽一直披外套的她大啖大啖食法包，食得相當滋味。而黑超丹爺就背向人群坐，甜對愛妻。詩詩食完包，即餵丈夫飲湯，二人一人一啖，好鬼sweet。食至尾聲，詩詩想飲啖熱嘢，丹爺就起身買了杯熱飲畀老婆。臨走時，丹爺夫婦仲好有教養，幫手執枱，清理食物，唔怪得教到一對仔女咁有家教又有素質啦！



