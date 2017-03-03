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﻿文武雙全

2017-03-03 列印
■濟嘉試過跳高凌空起飛腳，身手敏捷。
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　　丹爺夫婦育有13歲大女濟如和10歲兒子濟嘉，仔女讀國際學校，阿仔喜歡功夫，有學跆拳道和MMA，又似daddy識彈琴。而濟如同樣喜歡音樂，最叻彈琴、跳舞和唱歌，仲好叻唱歌劇O添。
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