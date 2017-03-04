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﻿珍芳達自揭兒時被性侵

2017-03-04 列印
■珍芳達曾為受性侵一事而自責。網上圖片
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　　79歲的金像影后珍芳達三年前曾公開母親兒時遭受性侵，她最近接受網上雜誌《The Edit》邀約，並由去屆金像影后貝兒娜森負責訪問時，驚爆母女同病相憐，均曾遭受性侵。

　　貝兒問珍為何成為一個女權份子？珍自爆兒時曾被性侵的往事，「我曾被強姦，又試過拒絕跟老闆上牀而被炒魷，我經常想是自己的錯，因為我沒有做或說對的事。」她續謂有少女受性侵後，會認為可能是自己拒絕的方式不正確。珍更趁下周三的「三八婦女節」前，提醒大家女性運動的重要，又向貝兒稱作為藝人應多發聲。
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