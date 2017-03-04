﻿第一次牀戲獻馬志威 王敏奕要清場拍好尷尬

曾國祥女友王敏奕（Venus）及馬志威(Edward)主演的新片《初戀日記：賤男蜜擾》已於3月2日上映，戲中Venus有一場「刻骨銘心毫無保留的牀上戲」，亦是其銀幕第一次。王敏奕大讚馬志威不單Gentleman，仲帶到佢入戲，Venus自爆：「因為佢做到好無賴，我又愛又恨嬲到震，演出時真情流露忍唔住摑咗佢一巴！」硬食的馬志威坦承呆一呆，唯有死撐：「冇限制咁去做戲先好玩嘅！」



幾年前兩人曾拍攝港台電視劇《IT行者》，馬志威對呢個舊拍檔讚口不絕：「佢靚咗好多、成熟、又有韻味，係輕熟女。而且演技好成熟，拿捏得好精準。」王敏奕指馬志威仍然係高大威猛中帶點不羈，成日搞爛gag，好幽默，她笑說：「不過佢個酒凹出賣佢，我都冧佢，演情侶要欣賞對方，佢會用把磁性聲音突然爆句：『我覺得你咁樣真係好睇呀！』佢會成日電我！最重要好專業，言之有物唔會成日講廢話。」



戲中情侶互窒



31歲的馬志威曾在首部電影《第一次不是你》同蔣家旻有激烈牀戲，相比今次好小兒科，因為王敏奕要求清場拍攝：「雖然係輕鬆點到即止嘅，但自己好新會好緊張，唔清場會尷尬。」語畢，王敏奕反問馬志威：「我第一次做牀戲啫，但你唔係第一次喎，點解咁緊張嘅？」馬志威即解釋因為戲中係初吻，所以效果要愈尷尬愈好睇。因為戲中馬志威一腳踏兩船，仲會同辣妹有場激情牀戲，搞到兩人吵大鑊：「其實排練時都鬧得好甘，正式演出時仲忍唔住掌摑佢，第個演員我唔敢打，但對佢有信心，佢應該頂得住。」



因為男友曾國祥執導嘅電影《七月與安生》獲金像獎12項提名，令王敏奕有所啟發，未來都會努力發展電影事業，問到係咪男友御用演員？馬志威即插口：「係曾國祥人生入面嘅御用女主角！」王敏奕即嘩聲尖叫，「你咁冧女㗎？其實冇話御用唔御用，啱先用，否則唔會勉強。」



採訪、方騫平 化妝：King Yip & Macy Chan @ Kings Make Up(王敏奕)



AnitaLo@anitalomakeup(馬志威) 髮型：Eas Fu(王敏奕) Kocher Yau@Kanzaki Hair(馬志威) 服裝：iBLUES(王敏奕) 場地：cookology