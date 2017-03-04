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﻿羅霖帶囝囝驗眼被圍影

2017-03-04 列印
■羅霖帶細仔到醫院驗眼。
■羅霖見到記者好友善打招呼。
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　　藝人羅霖昨日帶同細仔突然現身養和醫院，昨日下午三點半左右記者發現羅霖與細仔劉子晉（Jonathan）出現，羅霖透露是帶囝囝來驗眼的。

　　記者問到Jonathan是否眼睛不適，羅霖表示，「唔係，（只係普通檢查？）係呀。」其間，羅霖和Jonathan都很守秩序，跟着大家排隊等電梯。醫院更有路人見到羅霖即舉機拍攝，真係周圍都有粉絲。大概在下午四時許，羅霖就帶同囝囝在另一邊的門口步出，繼而極速上車離開醫院。
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