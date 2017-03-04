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﻿李再唐辦武術賽推廣太極養生

2017-03-04 列印
■李再唐（左一）近年致力推廣太極養生文化。資料圖片
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　　 由資深傳媒人李再唐擔任會長的「太極耆緣養生會」，一直致力推廣太極養生文化，並向慈善團體提供義務養生太極或相關項目，該會是由李暉和一班義務導師成立的非牟利團體。在2016年，養生會更開始進行「助學練武計劃」，資助南京礪志實驗小學武術運動的發展。

　　養生會將於3月12日星期日在銅鑼灣聖保祿學校舉辦首屆「武術王者盃」邀請賽，希望傳承中華武術各流派及養生功文化，加深大家對養生保健理論基礎的認識。
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