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﻿陳寶珠首演《蝶影》壓力大

2017-03-04 列印
■仙姐（中）到場支持寶珠姐（左）及阿嗲（右）圍讀。
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　  粵劇名伶陳寶珠和梅雪詩（阿嗲）昨為7月13日開鑼、假文化中心舉行17場的《蝶影紅梨記》圍讀劇本，師傅白雪仙、任劍輝妹妹任冰兒等均有到場支持。寶珠姐坦言首演此劇，需多花時間排練，壓力很大。

　　原定公演是為了慶祝仙姐今年的90歲壽辰，以及紀念唐滌生的100歲冥壽，惟仙姐想明年才慶祝，故只作紀念唐滌生而設。仙姐笑言選《蝶》劇，因「冇得解，好咪揀囉，希望適合佢哋（陳寶珠和梅雪詩）演。」她又分享演員成功的必要之道指，演員對任何劇本都要投入及代入人物。
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