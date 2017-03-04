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﻿甄子丹化身臥底香港查案

2017-03-04 列印
■甄子丹主演的《Sleeping Dogs》以香港作背景。網上圖片
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　　「宇宙最強」甄子丹近年成功進軍荷里活，繼《俠盜一號：星球大戰外傳》及《3X反恐暴族：重火力回歸》後，據美國娛樂網站《Deadline》昨報道，甄子丹將主演由《狂野時速》監製Neal H. Moritz製作、改編自暢銷冒險遊戲的新片《Sleeping Dogs》。甄子丹於戲中飾演香港反黑組探員沈偉，為瓦解龐大黑社會集團而變身臥底的故事，當中不乏追車、埋身肉搏等多場動作場面。
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