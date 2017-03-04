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﻿「綺夢」回來了 張敏宣佈復出娛樂圈

2017-03-04 列印
■張敏宣告復出，更坦言對人生開悟了不少。
■張敏與周星馳曾經是票房保證。資料圖片
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　　49歲女演員張敏拍過不少令人印象深刻的電影，其中在電影《賭聖》中飾演「綺夢」一角更是令人刻骨銘心，多年來都是周星馳的好拍檔；不過她在多年前轉到內地發展後，慢慢就淡出娛樂圈。

  最近張敏接受邀請為雜誌拍攝封面，她定調拍攝風格為「這次，我想，簡單的，回來。」更借這次的機會宣告復出。張敏談到自己近年的變化，笑說跟以前最大差別就是瘦了，還說：「以前比較有個性，現在性格被磨平，心靈較為安靜，也容易沉澱。」張敏坦言自己的改變其實是來自這些年來到處走走，對人生的想法開悟了不少，心態、感悟也到達另一個層次。
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