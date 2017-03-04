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九龍區八日兩宗 撞車黨湧港險釀真車禍
內地經常勒索司機的「撞車黨」疑殺入本港！近日網上瘋傳多段影片，在油麻地及長沙灣一帶均出現疑似「撞車黨」，騙徒在馬路中穿插，瞄準目標車輛便瞓身飛撲，欲自製車禍，「被撞」司機雖及時避過，但險象環生，幾乎釀...
2017-03-04
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全國政協會議開幕 俞正聲：助建新政商關係
全國政協十二屆五次會議昨午揭幕，象徵為期十一天的「兩會」正式展開。全國政協主席俞正聲表示，政協今年會貫徹落實中央重大決策部署，加強政治引領，迎接十九大等工作，並協助黨和政府，協調關係、理順情緒、化解矛...
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提及南京大屠殺 村上新作惹爭議
日本暢銷作家村上春樹相隔七年，在上月出版最新長篇小說《騎士團長殺人事件》，令不少書迷引頸以待，更掀引搶購潮。但部份書迷拜讀該作品後大為不滿，原因是村上在該作品內提及南京大屠殺，更寫道事件中有四十萬中國...
2017-03-04
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淺月灣盡享悠閒生活
環境清幽是不少人理想居停的條件，大埔黃魚灘屬傳統豪宅地段，四周被翠綠山景包圍。其中的指標洋房屋苑淺月灣之一，少有放盤。是次介紹的放盤，洋房實用面積約1,446方呎，據悉，業主曾以300萬元豪裝大屋，而...
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外圍美股出現回吐 北水潮退 恒指跌175點
港股昨承接美股周四跌勢，加上北水潮退，恒指反覆向下，最多跌216點，於23500見支持，全日跌175點，成交逾757億元。以全周計，恒指累積下跌412點或1.72%；國指累積下滑274點或2.63%。 周四美股三大指出現回吐，恒指昨隨外圍向下，低開109點，報23618點，其後反覆向下，午後一度低見23511點，跌幅達216點，於23500點獲支持，尾市跌幅稍收窄，恒指收報23552點，跌175點或0.74%；國企指數收報10144，下滑102點或1%，成交金額757.05億元。 耀才證券研究部總監植耀輝指，美國聯儲局很大機會於本月加息，荷蘭即將舉行大選，以及北水班...
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希比亞訪港論戰 紅軍遇廠更強
英超六強小聯賽之龍利物浦在一七年劫富濟貧，近六輪能從熱刺、車路士及曼聯三支勁旅身上取得五分，其他三輪卻全敗。身在香港的名宿希比亞亦坦言紅軍遇強愈強，今晚作東迎戰小聯賽之蟲兼有歐聯後顧的阿仙奴，有明顯優勢，主勝穩開！ （now621台、LeSports HK App周日凌晨1:30直播） 利物浦在前六名小聯賽八戰四勝四和遇強愈強，希比亞解釋紅軍的踢法形成此特點：「實力較佳的球隊對自身技戰術有信心，不會因面對紅軍而改踢穩守突擊，互相鬥攻紅軍鋒線就有優勢。」紅軍在小聯賽由七將轟入十二球，射入近四球的沙迪奧文尼及韋拿杜姆今仗皆候命，後者矢言要領軍從上輪不敵李斯特城的陰影反彈...
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火熱韓流怪客
韓風一直吹，就連眼鏡界也被韓流怪客Gentle Monster進擊，人氣大熱！今季品牌延續浮誇味道，大玩自然色調，更推出多款聯乘作，充滿個性態度！文：Ki圖：黃頌偉 多得天后全智賢在《藍色大海...
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B仔下月出世 準爸爸蘇永康 幫囝「試車」
49歲的靚聲王蘇永康（阿公），與任職Alexander McQueen亞太區總裁的愛妻馮翠珊（Anita）去年造人成功，一索得男，預產期為下月3日，有機會與4月4日生日的蘇太同月同日生喎！現倒數等做爸...
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巴士的點評——順豐成功皆因食正中國兩個大浪
香港人好多都淘過寶，都用過順豐速遞，順豐近日在內地十分火紅，因二月底在A股市場借殼上市，連漲五天，其創辦人王衛身家暴漲至一千八百九十一億元人民幣（下同），一度成為香港首富，其後股價略回吐，王衛仍是香港第二富豪（僅次於李嘉誠），在內地富豪榜亦打入三甲。 若大家以為這又是一個內地的超級富豪而已，那就錯了，王衛可說是十分地道的香港人，一九七一年在上海出世的他，七歲時已經跟家人來了香港，香港完成小學及中學課程，聞說順豐的生意亦在是旺角砵蘭街起家。 不少報道指王衛做「水貨佬」起家，但我小時住在深水埗，該區做布行的朋友識得王衛，說出不同的故事。王衛與他的媽媽二十多年前是做時裝廠，媽媽早...
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閘中尋寶——指揮官恃質夠爭
列陣頭場四班千二米的姚廄初出馬「指揮官」，三歲澳洲馬早於上季尾時已試過閘，且當時已顯露前速不俗。今季再試三課閘，全由潘頓一手主理。上月中試一千米谷閘，除頭罩試來走規穩定，早段居前列扣韁守內疊，直路上沿...
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