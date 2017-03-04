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﻿狂賺奶粉錢

2017-03-04 列印
■元宵節的清遠演唱會，蘇永康搵柳妍熙任嘉賓。
■新春期間，任賢齊、梁漢文、蘇永康及黃家強組成的「男人幫」到拉斯維加斯及華盛頓舉行巡唱。
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　　要睇實老婆分娩的蘇永康，早前密密四圍飛開騷，農曆年跟「男人幫」去美國巡唱；之後返內地個唱。
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