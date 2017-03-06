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﻿ 「X教授」擬轉美籍對抗特朗普

2017-03-06 列印
■《盧根》於北美票房大收旺場。劇照
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  「狼人」曉治積文、「X教授」柏德烈史釗活主演電影《盧根》在港票房報捷，該片上周五於美國開畫，單日票房已大收3,300萬美元（約2.6億港元），據估計北美周末票房有望超越8,000萬美元（約6.2億港元），相信兩位主角一定飲得杯落。  

  另外，美國總統特朗普上任後負面新聞不絕，柏德烈日前亮相清談節目《The View》時，更揚言為了抗爭及反對特朗普，有意由英國公民申請入籍美國，成為美國人後便可堂堂正正批評特朗普。
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