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日報新聞 > 娛樂

﻿千嬅向兒子灌輸性教育

2017-03-06 列印
■楊千嬅坦言會為兒子篩選電影觀看。
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楊千嬅昨日出席慈善活動，對於迪士尼出品的真人版《美女與野獸》加插斷背情節，引來各地家長團體不滿。千嬅坦言電影宣傳要做足，要清楚說明內容適合哪類觀眾入場觀看，又指兒子Torres對該片的故事書版本好熟悉，但她一向會睇電影後再篩選讓兒子睇。千嬅表示有不少電影以同性戀為題材，但兒子年紀太小，現時只教導男女分別及基本性教育，但現今資訊發達，反而覺得應給予正確價值觀畀小孩將來任其發展。

  談到她想追生小孩，她說：「起碼過埋今年，我同老公好喜歡小孩，但要睇上天，順其自然。」

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