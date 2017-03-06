﻿千嬅向兒子灌輸性教育

土地匱乏，住宅供不應求，加上內地資金近期來港盲搶地，地價節節上升，樓價不斷破頂，樓盤售價貴得令人咋舌，租盤租金亦處於高位，無殼蝸牛望樓興歎，上車無望，還要捱貴租。為減輕租住負擔，劏房或納米單位應運而生，昨天網上瘋傳一個據稱位於元朗的天台露天租盤，收取十元一呎，引起關注，風餐露宿地方竟然也要交租，令人慨歎！ 有人在網上「元朗村屋討論區」上載一則招租貼文，以一千五百元出租位於元朗錦上路一個約一百五十呎的天台，相片顯示掛上一塊帆布，設有露天廁所和洗手盤等設備，貼文說「中午可曬太陽、晚上可數星星……好過瞓街。」 這貼文看似超現實，但真有其事，元朗區的地產經紀指，面積七百呎的村屋被劏...

2017-03-06