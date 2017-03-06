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﻿美棋BB超低胸晒線

2017-03-06 列印
■黃美棋以桃紅色低胸裙亮相，好性感。
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        黃美棋、黃芷晴及郭子豪昨日出席「高跟鞋競跑大賽」，美棋BB穿上了桃紅色低胸裙現身，大晒事業線。她否認是為了搶鏡頭而騷胸，揀這套Deep V裝主要是想襯這對紅色高踭鞋；提到着高踭鞋競步，美棋BB笑言不會太辛苦，因為平時都習慣了穿高踭鞋，但昨日都特別揀了一對厚底的鞋，可以舒服一點。不過美棋BB就自爆平日十分論盡，所以就算昨日穿了厚底鞋都步步驚心，好彩無跌低出醜。

  另外，美棋BB透露稍後到韓國接受一系列演藝訓練，包括唱歌跳舞及肢體語言。
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