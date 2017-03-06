另外，美棋BB透露稍後到韓國接受一系列演藝訓練，包括唱歌跳舞及肢體語言。
美棋BB超低胸晒線
另外，美棋BB透露稍後到韓國接受一系列演藝訓練，包括唱歌跳舞及肢體語言。
女義工被指勾結內地僧圖吞產業 竹林禪院爆爭產 驚揭創寺祖師孽緣
荃灣有名的竹林禪院爆發女義工勾結內地和尚及黑衣人，圖侵吞襌院產業。本報偵查所得，一個涉「內地僧侶」的幕後集團，疑串同混入竹林禪院達十年的女義工，欲爭奪襌院四公頃土地的控制權和逾九千萬存款。一直負責管理...
2017-03-06
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報告六度提「習核心」 李克強料GDP增6.5%
十二屆全國人大五次會議揭幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，預期今年國內生產總值增長約百分之六點五，並說在當前國內外形勢嚴峻複雜情況下，政府要優先保障、改善民生；他又六度提及「習核心」，強調要緊密地...
2017-03-06
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特朗普稱大選時遭竊聽 奧巴馬斥指控失實
美國總統特朗普閣員相繼被揭去年大選期間接觸俄羅斯駐美大使之際，特朗普突然在網上指控前總統奧巴馬，在大選後期下令有關部門竊聽其電話，但無提出實質證據。奧巴馬隨即否認指控，強調從未下令監視任何美國公民。 ...
2017-03-06
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倫敦 Hoxton Press交通便利 鄰近鐵路站 面積439呎起
位置，從來是置業人士重要考慮之一，英國倫敦全新項目Hoxton Press，位處發展快速的克尼區Hackney，鄰近旅遊景點肖迪奇公園（Shoreditch Park），而且鄰近地下鐵老街站及地上鐵霍...
2017-03-06
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滙控有望企穩 憂北水斷流 港股有壓力
雖然美股企穩，港股在美國的預託證券亦見回升，但證券界普遍認為，港股仍面對多項不明朗因素，後市有調整壓力。內地將經濟增長目標調低至6.5%，反映經濟有隱憂，而北水會否繼續南下，亦是未知之數。 美國加息有助擴闊銀行息差，加上有報道指滙豐控股（005）旗下的美國滙豐有剩餘資本回撥，增強滙控回購股份的能力，證券界預料滙控可以在調整市之中企穩。 本周仍然是公佈業績的高峰期，包括周二（7日）派成績表的港鐵（66），以及周四（9日）的九倉。 另外，恒指及國指的成份股調整將會在今天生效，吉利（175）取代利豐（494）成為恒指成份股，郵儲銀行（1658）取代青島啤酒（168）成為國...
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防線大考 藍獅剋星到
車路士近期英超走勢回落，近四輪勝和各二，而且全部未能不失。今晚聯賽造訪由中鋒安祖卡路爾掛帥的韋斯咸，料藍獅難以逞強，不妨冷敲近四倍和波。（now621台、LeSports HK App周二凌晨4:00直播） 踏入二月後，車路士四輪英超只得兩勝兩和，跟早前十三連勝的狀態明顯下滑，期間每戰均未能保清白身，證明領隊干地得意之作三四三陣式並非固若金湯。他也承認轉型為右翼衛的域陀摩西斯雖然表現出色本月初獲續約至二一年，但防守方面仍有進步空間︰「此子是進攻球員出身，我慶幸他樂意擔任翼衛這全新角色，其認真學習的態度絕對值得加許，但防守意識現仍略有不足。」 韋斯咸近六輪英超三勝兩和...
2017-03-06
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漂浮水療+英式按摩 鬧市潮歎Spa
每到尖沙咀、銅鑼灣等旺區，總是人頭湧湧，沒想到這鬧巿最近竟出現香港少有的漂浮式水療與英式精品按摩，讓我們逛街逛得累了，以及辛勤工作過後，也可找個紓壓的好地方。文︰Angel 圖︰褚樂琪、蔡建新 模特兒...
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爆男友老家開騷勁興奮 憶蓮唱出道歌似睇粵語殘片
林憶蓮前晚於澳門舉行《造樂者世界巡迴演唱會》，她更大爆男友恭碩良對重返老家演出開心得像小孩一樣，更冧爆指以往很少踏足當地，但拍拖後卻經常到澳門，場面浪漫。 林憶蓮前晚在澳門舉行巡迴演唱會，男友...
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社論——瞓天台悲歌不可唱下去
土地匱乏，住宅供不應求，加上內地資金近期來港盲搶地，地價節節上升，樓價不斷破頂，樓盤售價貴得令人咋舌，租盤租金亦處於高位，無殼蝸牛望樓興歎，上車無望，還要捱貴租。為減輕租住負擔，劏房或納米單位應運而生，昨天網上瘋傳一個據稱位於元朗的天台露天租盤，收取十元一呎，引起關注，風餐露宿地方竟然也要交租，令人慨歎！ 有人在網上「元朗村屋討論區」上載一則招租貼文，以一千五百元出租位於元朗錦上路一個約一百五十呎的天台，相片顯示掛上一塊帆布，設有露天廁所和洗手盤等設備，貼文說「中午可曬太陽、晚上可數星星……好過瞓街。」 這貼文看似超現實，但真有其事，元朗區的地產經紀指，面積七百呎的村屋被劏...
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莫雷拉一日八W破紀錄 天合爆冷奪評馬協會盃 無敵飛龍 為大摩五奪港澳盃
昨日港澳盃由摩廄「無敵飛龍」奪標，而香港評馬協會盃則由方廄「天合」爆三十九倍大冷W。至於莫雷拉再創紀錄，全日十戰八捷，包括贏「按得贏」、「奔馳寶馬」、「紅衣醒神」、「勝在煌」、「奪冠」、「爭分奪秒」、...
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