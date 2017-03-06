﻿改編電玩新片有粗口 甄子丹等睇劇本

甄子丹昨日聯同太太汪詩詩、蔡加讚及太太汪圓圓等，到馬場支持愛駒「宇宙車神」出賽，有指子丹將接拍由電子遊戲《Sleeping Dogs》改編的荷里活電影，他表示有初步接觸，而對於遊戲中有不少粗口，他笑謂已知，但電影內容和幾時開拍等資料，要待劇本出爐才可透露。



馬德鐘與陳玉蓮等人早前夾份買馬做馬主，愛駒「快樂實在」昨日亦首次出賽，他們到馬場支持，馬德鐘更一家三口現身。講到18歲的兒子馬在驤已高過爸爸，馬德鐘笑指現在的年輕人都長得高。問到會否讓兒子入行？他表示等囝囝讀完書再講，而身邊的在驤就很怕醜，未有接受訪問。







