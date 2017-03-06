 Advertisement
  • 2017年3月6日 星期一
  • 19º
  • 83%
熱門： 特首選戰人大會議香港玩具傳奇宣誓司法覆核案金正恩

日報新聞 > 娛樂

﻿「有啲人掛住影相」　負傷小齊踩車怕撞人

2017-03-06 列印
■任賢齊與陳嘉寶以單車裝束參加百萬行。
■蔡思貝笑稱會聽小齊建議不穿內褲踩單車。
Previous Next

　　任賢齊、陳嘉寶及蔡思貝等昨晨參加單車百萬行，小齊表示香港有很多人喜歡踩單車，希望政府可規劃更多單車徑。談到早前於阿根廷參加越野賽車時不慎撞樹傷腰，昨負傷上陣踩足全程的小齊說：「腰傷OK，如上下跳腰骨承受身體重量會傷，今日踩單車唔跌就OK，不過怕撞到人，因路窄加上有啲人掛住影相。」

　　小齊之前在記者會上透露不穿內褲踩單車，他昨日直言真的沒穿內褲，又指專業單車選手也不穿內褲，因單車褲本身已有保護墊。至於蔡思貝對小齊的建議，則笑說「前輩嘅話要聽，轉頭去廁所換衫。」另外，講到早前她與盛傳翻撻的麥秋成前後腳睇騷，蔡思貝表示在場有見到對方，亦有一齊Dance Battle。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd