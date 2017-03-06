﻿「有啲人掛住影相」 負傷小齊踩車怕撞人

任賢齊、陳嘉寶及蔡思貝等昨晨參加單車百萬行，小齊表示香港有很多人喜歡踩單車，希望政府可規劃更多單車徑。談到早前於阿根廷參加越野賽車時不慎撞樹傷腰，昨負傷上陣踩足全程的小齊說：「腰傷OK，如上下跳腰骨承受身體重量會傷，今日踩單車唔跌就OK，不過怕撞到人，因路窄加上有啲人掛住影相。」



小齊之前在記者會上透露不穿內褲踩單車，他昨日直言真的沒穿內褲，又指專業單車選手也不穿內褲，因單車褲本身已有保護墊。至於蔡思貝對小齊的建議，則笑說「前輩嘅話要聽，轉頭去廁所換衫。」另外，講到早前她與盛傳翻撻的麥秋成前後腳睇騷，蔡思貝表示在場有見到對方，亦有一齊Dance Battle。