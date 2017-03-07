﻿露胸封面被批「偽女權份子」 愛瑪反駁指責令人困惑

真人版《美女與野獸》因破天荒加入同志角色而惹來宗教及家長團體杯葛，而主角愛瑪華生亦備受網友批評，近日她騷胸為雜誌《Vanity Fair》拍攝封面，但就被狠批是「偽女權份子」。



作為聯合國推動女權親善大使的愛瑪昨與《美》片拍檔Dan Stevens接受電視台訪問時回應事件，她歎氣及無奈表示外界對女權有很多誤解及錯覺︰「女權主義是讓女性有選擇權，女權主義不是一支杆去打倒其他女性，而是關於自由、解放、平等，我不明白關我胸部甚麼事，令我很困惑。」她向Dan解釋網友稱她不應當女權份子因為她有胸部。











