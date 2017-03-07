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﻿AGA唔怕吳雨霏搶資源

2017-03-07 列印
■右起：AGA、Robynn & Kendy和Rubber Band即場炮製美味飲品。
■AGA唔怕吳雨霏復出會影響她做音樂的資源。
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  AGA、Robynn & Kendy及Rubber Band昨日現身海洋公園、為本月31日開始的活動做宣傳。與AGA屬同公司的吳雨霏重出江湖，問AGA做音樂的資源分配會否受到影響時，她坦言：「應該唔會，因為公司都好支持我製作唔同嘅音樂，亦會放膽畀我嘗試。」去年曾舉行兩場個人音樂會的她，問到今年會唔會再有時，她則尷尬表示：「希望有喇！」

  至於Robynn & Kendy去年因公司人事變動變成「孤兒仔」，工作完全停頓，Robynn曾因此想過放棄，但她續說：「o依家可以再推出新歌，令我哋有種釋懷嘅感覺。」

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