﻿關楚耀唱新歌好忐忑

關楚耀昨日到商台宣傳新歌《死亡之吻》，3年沒派歌的他剛加盟新唱片公司，心情興奮又緊張，對歌曲更給了很多意見，因當時剛與另一半分手，所以唱得特別投入。問有否唱到喊？他坦言：「咁又冇，不過內心好忐忑，過往嘅經歷全部浮現晒出嚟。」而今次與團隊合作得好開心，最鍾意陳永謙填寫的其中一句歌詞「殘忍只需一棍」。他希望下首歌可應對《死》曲，像電影劇本般有故事性。問他會否計劃與同公司的JW合作？他指對方已揀了另一位男士合作。不經不覺關楚耀今年已出道十年，他期望能舉辦十周年演唱會，但先要儲多點新歌。







