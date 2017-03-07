﻿不敢請教杜汶澤廚藝 薛凱琪怕被嫌棄太蠢

杜汶澤為奇妙電視主持的飲食綜藝節目《杜汶澤食住上》請來好友薛凱琪（Fiona）任嘉賓，二人鬥嘴互窒之餘，更盡訴心中情。Fiona自言嚐過阿澤手勢，更形容他的「麵包布丁」是全世界最好味的，但她又不敢向對方請教廚藝，她解釋：「佢成日嫌我蠢，一定唔肯教我。」阿澤則搞笑回應：「我驚我會小李飛刀佢！」但為了幫Fiona提升廚藝以嫁得出，他亦軟化說：「如果咁樣佢就嫁得出，我即刻過多幾招畀佢！」



阿澤本來打算爆Fiona的秘密，但因Fiona都知他好多秘密，諗諗下都係唔講咁多最着數。阿澤更透露Fiona與他拍戲時，經常提出要與他鬥搞笑，令他覺得好煩，不過卻是個心地很好的女仔。而Fiona又爆番阿澤平時為人搞笑，但一講到太太田蕊妮就口窒窒，其實他都有溫柔體貼的一面。