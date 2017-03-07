另外，ViuTV製作部副總裁金廣誠被問及ViuTV去年業績蝕1.83億，他表示開台一年仍是投資期，這次變陣並非因虧蝕，形容一個BB到一歲應有改變，向好方向發展。
講飲講食好快熟絡 廖碧兒呻與秋生無親熱戲
另外，ViuTV製作部副總裁金廣誠被問及ViuTV去年業績蝕1.83億，他表示開台一年仍是投資期，這次變陣並非因虧蝕，形容一個BB到一歲應有改變，向好方向發展。
抗擊血癌 移植限期僅三月 堅強小曉晴 求骨髓續命
每個小女孩都憧憬成為公主，鍾愛《冰雪奇緣》堅強公主艾沙（Elsa）的六歲女孩蔡曉晴，不幸患上血癌，面對人生大逆境，仍頑強對抗病魔。曉晴爸爸稱，女兒化療後病情復發，須在三個月內移植合適的骨髓，他呼籲市民...
2017-03-07
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五歲女童模仿卡通片 撐傘從高樓跳下重傷
不少兒童視動畫角色為偶像、好友，甚至會模仿它們一舉一動，新疆一名女童日前模仿國產動畫《熊出沒》角色，用雨傘充當降落傘從十一樓一躍而下，直墮四樓平台受傷，目前在深切治療部接受治療。 事發在上周六，女童母親獨留五歲女兒在新疆烏魯木齊市家中觀看電視，自己離家上班，女童父親當晚約九時回家，惟不見女兒蹤影，到處尋覓後，察覺家中窗戶開啟，遂探頭向下看，結果發現女兒躺臥在四樓平台，遂即時報警求助。母親得悉事件後非常自責，後悔獨留女兒在家。 救護車到場將女童送醫院搶救，初步診斷為創傷性休克、全身多處受傷、頭部外傷、腦挫傷、脊柱外傷、骨盆骨折等，手術後轉送深切治療部留醫，之後亦可能要...
2017-03-07
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抗議美韓日軍演 北韓射四導彈墜日海
北韓再次無視國際社會制裁，昨清晨連續向東試射四枚導彈，其中三枚墜落日本專屬經濟區，韓國國防部相信，平壤當局只是試射中、遠程導彈，並非試射洲際彈道導彈。日揆安倍晉三譴責北韓違反聯合國安理會決議，韓國代總統黃教安則指，會盡快完成部署薩德防禦系統工作。 北韓軍方昨清晨七時三十四分，先後由西北部東倉里西海衞星發射基地向東發射四枚彈道導彈。日本防衞省稱，導彈飛行約一千公里後，墜落日本秋田縣男鹿半島以西約三百至三百五十公里的日本海海域，當中三枚落入日本專屬經濟區，政府並無接獲船舶或飛機損毀報告；而韓國國防部指，導彈飛行高度達二百六十公里，但相信朝鮮當局只是試射中、遠程導彈，並非...
2017-03-07
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二手頻見市價成交
二手頻錄市價成交，利嘉閣高級聯席董事鄭運就透露，奧運站維港灣5座低層D室，面積約692方呎，為3房間隔，座向西南，享內園景，以1165萬元市價易手，呎價約16835元。據悉，原業主在1998年12月，...
2017-03-07
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月中加息憂慮發酵 北韓飛彈嚇窒美股
美股假期終告失守21000點關口，杜指初段曾跌87點。聯儲局主席耶倫上周五暗示，本月中加息屬恰當，在市場引發迴響，加上北韓試射飛彈，引發地緣政治風險，投資者關注總統特朗普將如何回應。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報20965點，較上周五跌40點；納斯達克指數報5849點，較上周五跌20點。標普500指數報報2375點，較上周五跌7點。滙控（005）美國預託證價格報63.23港元，較香港收市價升0.03港元；中移動（941）美國預託證價格報85.05港元，較香港收市價升0.25港元。 Snap回吐 專家籲沽貨 美國商務部公佈，1月份工廠定單按月升1.2%，較預期的1%...
2017-03-07
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槍手難望翻盤 攞尾彩
拜仁慕尼黑於歐聯十六強首回合領先5:1，今晚次回合作客酋長球場變例行公事。兩軍前三次歐聯淘汰賽階段碰頭，兵工廠次回合錄兩勝一和，今仗地頭有力小勝挽顏面。 （有線61、201台周三凌晨3:45直播） 四球在手的拜仁今仗絕對有權留力，正如○五、一三和一四年三次在歐聯十六強對阿仙奴，拜仁首回合都取得兩球優勢，次回合戰意稍為放鬆被阿仙奴有機可乘。○五年次回合阿仙奴勝1:0，總成績拜仁勝3:2；一三年次回合阿仙奴勝2:0，總成績賽和3:3，然而拜仁也憑作客入球晉級；一四年次回合和1:1，總成績拜仁勝3:1，因此今次拜仁坐擁5:1的優勢，被兵工廠勝回一仗實不出奇。 再者，在德甲...
2017-03-07
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瑞士Leukerbad 雪地溫泉人間仙境
瑞士阿爾卑斯山區的雪影銀妝，美麗得教人難忘，不過若然能在熱氣騰騰的溫泉入浴時一併賞到皚白群山，更是相得益彰。原來瑞士中部洛伊克巴德（Leukerbad），便有這樣的一個人間仙境，十三世紀開始成為溫泉療...
2017-03-07
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夫妻掃貨 兩個Mode 素顏嘉玲 有伴好風騷 密冚梁朝偉宅佬快閃
51歲的美魔女人妻劉嘉玲，同電眼丈夫梁朝偉由拍拖到結婚近30年，婚姻生活崇尚自由主義，成功箍掂另一半。私底下，兩夫婦生活習慣亦大不同，日前嘉玲和偉仔前後腳現身中環Shopping。人緣好好的嘉玲，身邊...
2017-03-07
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社論——掃走假和尚 遏佛門奪產潮
兩年前大埔定慧寺被揭帳目混亂，女住持生活奢華，涉中飽私囊，她先後兩次與僧人「假結婚」，違反清規戒律，公眾嘩然，事件觸發定慧寺一場控制權官司，持續兩年，至今未有結果。近日荃灣竹林襌院又爆醜聞，據報一名女義工聯同一批內地「和尚」，企圖推舉自己人任方丈，疑為奪取襌院土地和大筆現款，已故創院老和尚後人反對，不惜披露老和尚私下與尼姑有染，生下四名兒子！ 佛門本是清靜地，為何有僧侶屢為業權勾心鬥角，原因是寺院佔地價值不菲，平日收取善信捐獻，坐擁大筆善款，吸引居心叵測之徒垂涎，而佛教欠缺一套嚴密內部監管制度，若佛教和政府不介入，寺院爭產風波恐有增無減。 定慧寺與竹林襌院兩宗事件，均與內地...
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辣辣椒穩定見真章
今期三T多寶有逾六百三十萬累積，以正在萎縮的彩池來說，已屬難得的投注好機會，值得花心思碰碰運氣。綜合近幾次谷中A欄賽事，此賽道的特色是短途賽大利內欄，但中距離則經常有二三疊後追馬上名，故選馬時，方向要...
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