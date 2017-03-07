﻿講飲講食好快熟絡 廖碧兒呻與秋生無親熱戲

廖碧兒、袁澧林、劉俊謙、杜小喬、馬志威、林雪、艾粒等，昨出席ViuTV 99台全新節目編排發佈會。碧兒於劇集《瑪嘉烈與大衛系列 前度》中，與黃秋生有很多對手戲，她盛讚秋生有型好Man，因大家喜歡飲酒及美食，有共同話題很快熟絡，其中兩人首日開工，已經試不同年份的威士忌，不過劇中卻沒親熱戲，反而與劉俊謙則有咀戲。



另外，ViuTV製作部副總裁金廣誠被問及ViuTV去年業績蝕1.83億，他表示開台一年仍是投資期，這次變陣並非因虧蝕，形容一個BB到一歲應有改變，向好方向發展。



