﻿李亞鵬給李嫣的信派「洋蔥」

李亞鵬與前妻王菲所生的女兒李嫣，因患有先天性唇顎裂（俗稱兔唇）而動過數次手術，兩人更因而成立「嫣然天使基金」，幫助其他同樣患有唇顎裂的貧窮兒童。李亞鵬日前錄影內地節目《朗讀者》時，就讀出一封寫給李嫣的信，大派「洋蔥」，獲不少網民大讚內容真摰感人！



李亞鵬於信中提及當初帶女兒往美國做手術時，曾寫下：「上帝給了你這傷痕，我要讓這傷痕成為你的榮耀。」並寄語女兒要勇於面對生活中的成敗，又大讚10歲的李嫣堅強過人，年紀小小已能行足7小時、走完14公里的山路，所以希望李嫣能成為獨一無二的自己。圖：網上圖片



