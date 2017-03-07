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﻿黎明自導自演奪寶戰

2017-03-07 列印
■黎明與杜鵑在池邊把酒談心。
■張涵予捉緊王耀慶的衫領，似懷疑對方搶奪寶物。
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　　黎明（Leon）首執導筒兼主演的電影《搶紅》，將於5月在內地上映，片商昨釋出電影海報及劇照。除了黎明外，《搶》片亦雲集內地實力派演員張涵予、王耀慶及名模杜鵑主演。雖然海報把三位男主角打造成「糟老頭」的形象，不過他們眼神卻交足戲，將互相猜疑對方是否私下搶奪寶物的神態呈現出來，加上劇組早前專程遠赴法國取景拍攝宣傳短片，還將黎明、張涵予與王耀慶的角色衝突突顯出來，而女主角杜鵑亦型格十足，與黎明於泳池邊把酒密斟，讓觀眾不禁猜想四人當中的利害關係。 圖：劇照

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