﻿韓片《活埋35夜》票房稱冠河正宇即興演出感過癮

繼電影《屍殺列車》後，韓國另一部破千萬觀眾人次大製作災難片《活埋35夜》，由曾奪「百想藝術大獎最佳導演」的金成勳執導，《下女誘罪》河正宇、《雲圖》裴斗娜及《復國者聯盟》吳達洙主演，勇奪4周韓國票房No.1，兼橫掃「青龍獎」7項提名。



飾演被活埋隧道男主角的河正宇稱，今次演出自由度很高，導演在拍攝前已下令，演出要跟住自己意識走，感受周遭事物作即興演出，當台詞之間出現空白位，他就可即時爆肚，感覺好過癮，「好像我爬過隧道風扇回到車內後，很自然即興說了『呀！終於到家了！』。」他認為於狹窄環境下演獨腳戲，跟湯漢斯主演的《劫後重生》極之相似，但他謂就算一星期六日，每天連續12小時拍攝 ，但因背後配合得很好，並不算太辛苦。