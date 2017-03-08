﻿林奕匡9月加國成婚

林奕匡與女友李靄璣（Rikko）拍拖9年半，前晚於網上報喜宣佈求婚成功，準新郎昨出席頒獎活動時透露，早於去年已開始計劃求婚，曾考慮過在演唱會上進行，又驚不夠誠意，加上女友講明若不能令她感動落淚就不會答允。問到為何選址澳門大三巴求婚？林奕匡表示因兩人初相識時去過，當晚抱女友行上大三巴，行到差點氣絕身亡也未到頂，事後女友覺得是人生最浪漫的事，故決定重演。



林奕匡續謂前日於大三巴抱女友行到上頂，亦有準備鮮花、戒指，加上跪地求婚如此有誠意，令女友感動到眼濕濕。至於婚禮將定於9月在溫哥華舉行，女友稍後會返加拿大籌備，亦會在港補擺喜酒。







