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﻿岑杏賢呻無人追Dry爆 馮盈盈迫家人健康飲食

2017-03-08 列印
■左起：劉穎鏇、馮盈盈和岑杏賢出席宣傳活動。
■馮盈盈即場示範玩呼拉圈。
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  馮盈盈、劉穎鏇、岑杏賢等昨出席明珠台《祝君健康》宣傳活動，於大學修讀營養學的馮盈盈表示，選擇食物以天然及清淡為主，少吃加工食物，也會迫家人奉行健康飲食，因媽咪是自己的「減肥戰友」。談到白色情人節將至，馮盈盈愕然表示：「吓，乜仲有㗎？2月嘅情人節我已經諗咗好耐，因為工作有啲忙。不過只要大家開心，日日都係情人節。（男友投訴？）唔會，大家都明白要衝刺工作。」

  另外，岑杏賢日前趁放假相約好姊妹朱千雪相聚，想不到被網友吹捧為「女神飯局」。岑杏賢稱與朱千雪均單身，但享受目前生活，也不急於拍拖，問到有否追求者？她說：「冇呀，好大件事，兩個都好Dry。」
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