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﻿與鄧智偉「蜜會」斷正 高Ling認彼此了解中

2017-03-08 列印
■高Ling最前在網上大晒性感相，心情不俗。
■高Ling被拍到與鄧智偉食飯蜜會。《東周刊》圖片
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  高海寧（高Ling）去年就傳出與音樂才子鄧智偉秘密撻着，昨日《東周刊》更拍攝到早前二人在九龍城火鍋店「蜜會」，「高鄧戀」拍拖首度斷正。其實在較早之前，高Ling就已經承認與男方有單獨約會過，又指與對方好投契，更表示與鄧智偉有共識一有時間就會食飯。

對於今次被拍得食飯約會，又指兩人拍拖已有一年，高Ling回覆本報記者，解釋當時是一大班朋友食飯打邊爐，「當日拍完劇得閒，而鄧智偉又剛從北京回來。（兩人了解當中？）都係，最近都各有各忙，都冇咩機會見面。」



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