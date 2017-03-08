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﻿保釋後好Free 富豪拉隊睇戲 65歲郭炳江 勁In撐奧斯卡影帝

2017-03-08 列印
散場 心情靚 ■睇完套劇情好痛又「重」嘅猛片，郭炳江見番班老友，瞬間變得好輕鬆，仲笑笑口插袋走人。
保鏢護航 ■一直愛雙手插袋的郭炳江，隔幾個身位有保鏢尾隨。
■《情繫海邊之城》除造就卡斯艾弗力成影帝，亦擸埋Oscar「最佳原創劇本」。
■出爐奧斯卡影帝卡斯艾弗力
闊太mark實 ■短髮阿太mark實郭炳江，肉緊吹水。
直落飯局 ■富豪團睇完戲，再一早約定食飯，老友鬼鬼。
千億富豪 ■早前《福布斯》公佈的香港富豪榜中，排第五位的新地郭炳江及郭炳聯（左）兄弟，身家有144億美元（約1123億港元）。
父子同心 ■去年7月，一直心力交瘁為父奔波的郭基煇，興奮接父親郭炳江返家。
送別彤叔 ■去年10月，郭炳江與兒子郭基煇，向新世界發展創辦人鄭裕彤弔唁。
為仔打氣 ■去年9月的香港單車節，新地執行董事郭基煇亦「披甲」上陣，獲父親郭炳江到場打氣（墨鏡者）。
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        早前捲入新地貪污案的新地前聯席主席郭炳江，去年7月獲准保釋等候上訴。重獲自由後，65歲的郭生除Ready今年5月的最終上訴，亦不時與親友敍天倫樂。上周末晚上，郭炳江在保鏢護送下現身中環ifc的戲院。原來郭生好鬼In，見型男卡斯艾弗力憑《情繫海邊之城》首奪奧斯卡影帝，即call埋成班富豪老友拉隊去捧場。一行約12人睇完戲，仲浩浩蕩蕩行去附近的酒家飯局，傾吓講吓又一day，做個風騷快活人！採訪 : 張詠森

12年3月揭發的世紀貪案、新鴻基地產官商勾結貪污案中，曾任新地顧問的前政務司司長許仕仁，被控公職人員行為失當等罪成囚7年半及還款。郭炳江串謀公職人員行為失當，被判監5年。去年7月，郭炳江獲終院批准上訴並保釋外出。郭炳江兒子、新地執行董事郭基煇早前在一公開活動中透過，其父保釋後，除多陪家人，亦趁去年10月65歲大壽擺咗8圍，見晒一班老友。其後聖誕新年一家人去芬蘭旅行慶祝兼睇北極光。

包房飯局

  雖然仲有單官司纏身，不過大把錢的郭炳江上周末就心情靚靚，call班富豪老友去ifc睇好戲。當晚7時，西裝褸黑褲的郭炳江與一行大約12人，先入戲院睇出爐奧斯卡影帝卡斯艾弗力的《情繫海邊之城》。該片劇情好慘，睇完令人心痛。但9時半散場時，郭生雙手插袋chok行，笑笑口輕鬆步出。成班親友當中，以闊太居多，亦有一名年約20歲的世侄女。一行人邊行邊講，其中一短髮阿太mark實郭生，阿太手口並用，係咁在老友身邊吹水，而郭炳江好有耐性聽講，一直插袋微笑，最後眾人入利苑酒家包房dinner，開心度weekend。

鮮有露面

  郭炳江早前出席公司活動時透露口依家少理公事，交畀其弟、新地主席郭炳聯教導第三代，又坦言自己人生已踏入「第二階段」：「個人要學識放下，但我並唔係退休，繼續學嘢同做運動增值自己。」
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