﻿保釋後好Free 富豪拉隊睇戲 65歲郭炳江 勁In撐奧斯卡影帝

早前捲入新地貪污案的新地前聯席主席郭炳江，去年7月獲准保釋等候上訴。重獲自由後，65歲的郭生除Ready今年5月的最終上訴，亦不時與親友敍天倫樂。上周末晚上，郭炳江在保鏢護送下現身中環ifc的戲院。原來郭生好鬼In，見型男卡斯艾弗力憑《情繫海邊之城》首奪奧斯卡影帝，即call埋成班富豪老友拉隊去捧場。一行約12人睇完戲，仲浩浩蕩蕩行去附近的酒家飯局，傾吓講吓又一day，做個風騷快活人！採訪 : 張詠森



12年3月揭發的世紀貪案、新鴻基地產官商勾結貪污案中，曾任新地顧問的前政務司司長許仕仁，被控公職人員行為失當等罪成囚7年半及還款。郭炳江串謀公職人員行為失當，被判監5年。去年7月，郭炳江獲終院批准上訴並保釋外出。郭炳江兒子、新地執行董事郭基煇早前在一公開活動中透過，其父保釋後，除多陪家人，亦趁去年10月65歲大壽擺咗8圍，見晒一班老友。其後聖誕新年一家人去芬蘭旅行慶祝兼睇北極光。



包房飯局



雖然仲有單官司纏身，不過大把錢的郭炳江上周末就心情靚靚，call班富豪老友去ifc睇好戲。當晚7時，西裝褸黑褲的郭炳江與一行大約12人，先入戲院睇出爐奧斯卡影帝卡斯艾弗力的《情繫海邊之城》。該片劇情好慘，睇完令人心痛。但9時半散場時，郭生雙手插袋chok行，笑笑口輕鬆步出。成班親友當中，以闊太居多，亦有一名年約20歲的世侄女。一行人邊行邊講，其中一短髮阿太mark實郭生，阿太手口並用，係咁在老友身邊吹水，而郭炳江好有耐性聽講，一直插袋微笑，最後眾人入利苑酒家包房dinner，開心度weekend。



鮮有露面



郭炳江早前出席公司活動時透露口依家少理公事，交畀其弟、新地主席郭炳聯教導第三代，又坦言自己人生已踏入「第二階段」：「個人要學識放下，但我並唔係退休，繼續學嘢同做運動增值自己。」