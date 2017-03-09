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﻿史嘉莉離婚勢爭撫養權

2017-03-09 列印
■史嘉莉上月出席奧斯卡時，身邊未見Romain蹤影。
■史嘉莉申請與Romain離婚。
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　　「黑寡婦」史嘉莉祖安遜自今年1月時已被指跟法籍記者老公Romain Dauriac的兩年婚姻觸礁，惟兩人隨即恩愛現身闢謠。不過原來史嘉莉兩公婆的婚姻亦存暗湧。

　　據美國媒體《紐約郵報》報道，史嘉莉透過其代表律師於前日將離婚文件交給Romain的代表律師，惟兩夫婦對其育有的3歲女兒Rose的撫養權歸誰仍未達成共識。有指史嘉莉希望女兒隨自己於美國生活，不過Romain則有意帶女兒返法國生活，更指史嘉莉經常周圍飛，似暗示她沒時間照顧女兒。Romain的代表律師更指：「離婚程序會很有趣。」暗示兩人將展開爭奪撫養權官司。圖：資料圖片
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