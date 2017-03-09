﻿史嘉莉離婚勢爭撫養權

阿仙奴連續七季歐聯十六強出局，但過往總算力戰而敗，今季卻被拜仁慕尼黑蹂躪。繼首回合作客慘敗1:5，槍手周二次回合主場少打一人再以相同比數落敗，合計負2:10輸得難堪，在槍迷齊聲討伐下，有傳領隊雲加已承諾季尾離隊。 兵工廠今仗二十分鐘藉翼鋒禾確特破網開紀錄，以為可打場爭氣波，豈料中堅哥斯尼五十三分鐘禁區內侵犯單刀的中鋒羅拔利雲度夫斯基，紅牌出場兼輸十二碼，後者操刀中鵠，其後再連失四球，與首回合一樣慘敗1:5。兩回合計淨負八球，兵工廠錄得歐聯淘汰賽史上第二大敗仗。 不少槍手死忠賽前在主場附近遊行，怒斥雲帥不應在季尾續約，比賽期間眾人亦多次向他報以噓聲。有傳「教授」已向球...

2017-03-09